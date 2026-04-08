Antalya'da korkunç kaza: 7 ölü 7 yaralı

Antalya'da korkunç kaza: 7 ölü 7 yaralı

Antalya-Isparta karayolu Kargı mevkiinde saat 17.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı feci kazadan ilk görüntüler ve tüm detaylar haberimizde.

Isparta-Antalya Yolunda Dehşet: 7 Can Kaybı

Antalya ile Isparta'yı birbirine bağlayan karayolunda bugün saat 17.00 sıralarında sarsıcı bir trafik kazası yaşandı. Kargı mevkii yakınlarında meydana gelen kazada, bir tır ve bir minibüsün çarpışması sonucu tam bir can pazarı kuruldu.

İlk Belirlemelere Göre 7 Ölü, 7 Yaralı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, feci çarpışmanın etkisiyle 7 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer 7 kişiden 2'sinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kargı Mevkii Savaş Alanına Döndü

Henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen araçların çarpıştığı bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüs içerisinde sıkışan vatandaşları çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Kaza nedeniyle Isparta-Antalya karayolu trafiğe tamamen kapanırken, araç kuyrukları kilometrelerce uzadı.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ve trafik ekipleri kazanın meydana geliş sebebine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Tırın şerit ihlali yapıp yapmadığı ve hız verileri mercek altına alındı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazelerin morga kaldırılacağı öğrenildi.

