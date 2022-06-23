Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'tan önemli açıklamalar! ''Müteşekkiriz"

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası yaşanan tahıl krizini çözecek koridorda Türkiye'nin attığı adımlara değinen İngiliz Bakan Liz Truss Türkiye'nin liderliğine teşekkür ederken "Tahıl krizi ile ilgili net bir duruş sergiliyoruz. Eğer çözüme kavuşmazsa yıkıcı sonuçları olacaktır. Sayın Çavuşoğlu ile de bu hususları konuştuk. Ticari gemiler için güvenli bir geçiş kararının alınması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu hususta hem Türkiye'ye hem de müttefiklerimize güvenimiz tam" dedi. Bakan Çavuşoğlu ise, Birleşmiş Milletler (BM) planını atıfta bulunarak "BM planını destekliyoruz. Eğer anlaşma olursa İstanbul'da bir kontrol merkezi kurulacak. Ukrayna'nın kara suları dışında bir güvenli bölge kurulacak ve gemilerin silah vs. taşımadığı kontrol edilecek." dedi.