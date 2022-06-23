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DİYARBAKIR ŞEHİT HABERİ! Lice'de PKK'ı teröristlerle silahlı çatışma! Oğuzhan Arduç ve Turgut İçen şehit oldu

DİYARBAKIR ŞEHİT HABERİ! Lice'de PKK'ı teröristlerle silahlı çatışma! Oğuzhan Arduç ve Turgut İçen şehit oldu
23.06.2022 10:07 - Son Güncelleme: 23.06.2022 10:08

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Son dakika haberleri... Eren Abluka-18 operasyonundan acı haber geldi. PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışma sonrası yaralanan askerlerimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen şehit oldu.

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İçişleri Bakanlığı Eren Abluka-18 operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışma esnasında yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Diyarbakır-Lice ilçesi Göçer mahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen ''Eren Abluka-18 (Şehit J.Onb. Doğan DAĞCI) Operasyonunda'' teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralanmıştır.

HASTANEDE ŞEHİT OLDULAR
Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

KOMANDO VE JÖH'LER SEVK EDİLDİ
Teröristlerin tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye JÖH ve Jandarma Komando birlikleri sevk edilmiştir.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize ise acil şifalar diliyoruz.

Milletimizin başı sağ olsun.

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