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Mahmud Efendi cenazesi nereye defin edilecek? Mahmut Ustaosmanoğlu cenaze töreni hangi camide?

Mahmud Efendi cenazesi nereye defin edilecek? Mahmut Ustaosmanoğlu cenaze töreni hangi camide?
24.06.2022 09:26 - Son Güncelleme: 24.06.2022 09:26

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İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun.” ifadeleri yer aldı. Peki; Mahmud Efendi cenazesi nereye defin edilecek? Mahmut Ustaosmanoğlu cenaze töreni hangi camide? İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi’nin cenaze namazı hangi camide kılınacak? Mahmut Ustaosmanoğlu canaze töreni hakkında merak edilenleri Mehmet Zeyrek aktardı.

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