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METROBÜS ÜCRETİ ne kadar oldu? Metrobüs kaç TL basıyor? İşte Ocak 2025 yeni zamlı tarife!
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METROBÜS ÜCRETİ ne kadar oldu? Metrobüs kaç TL basıyor? İşte Ocak 2025 yeni zamlı tarife!

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 16:37 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 16:37

Son dakika haberine göre İstanbul'da toplu ulaşıma %35 zam geldi. Peki; yapılan yeni zamla metrobüs ücreti ne kadar oldu? Metrobüs kaç TL basıyor? İşte Ocak 2025 yeni zamlı tarife!

Milyonlarca İstanbulluyu doğrudan etkileyen toplu taşıma ücretlerine yapılan yeni zam, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı. Geçen hafta yapılan toplantıda Ulaşım Bakanlığı üyeleri tarafından reddedilen ve alt komisyona gönderilen zam oranı bugün yapılan toplantıda netleşti. UKOME, tarifelere %35 oranında bir artış yapılmasına karar verdi.

METROBÜS KAÇ TL OLDU?

METROBÜS Tam Bilet: 40,068 TL
METROBÜS öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL
METROBÜS öğrenci: 13,17 TL

İstanbul Toplu Taşıma Yeni Ücret Tarifesi 2025

KategoriEski Fiyat (TL)Yeni Fiyat (TL)
Tam Bilet20,0027,00
Öğrenci9,7613,18
Öğretmen ve 60 Yaş14,3219,33
Öğrenci Abonman282,50381,38
Tam Abonman1569,002118,15
Metrobüs - Tam29,6840,07
Metrobüs - Öğretmen ve 60 Yaş16,2821,98
Metrobüs - Öğrenci9,7613,18

2024 Ulaşım Fiyatları Nasıldı?

Tam Bilet: 20 TL

Öğrenci Bileti: 9,76 TL

Öğretmen ve 60 Yaş Üstü Bilet: 14,32 TL

Öğrenci Abonman Kartı: 282,5 TL

Tam Abonman Kartı: 1.569 TL

METROBÜS (Tam): 29,68 TL

METROBÜS (Öğretmen ve 60 Yaş Üstü): 16,28 TL

METROBÜS (Öğrenci): 9,76 TL

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