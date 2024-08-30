Son dakika haberleri... İstanbul Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi Öte yandan gözaltına alınan kişiler arasında yer alan metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin ve denetim amiri Şafak Yıldız Sefaköy Polis Merkezi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Kazayı yapan şoförün ifadesine de ulaşıldı. Öte yandan Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden, metrobüs sürücüsü D.M.Ç. ve denetim amiri Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklandı.