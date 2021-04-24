RAMAZAN İMSAKİYE
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Metina'ya Kaplan Pençesi Harekatı! Terör hedefleri tek tek havaya uçuruluyor

Metina'ya Kaplan Pençesi Harekatı! Terör hedefleri tek tek havaya uçuruluyor
24.04.2021 13:33
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Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde yeni bir operasyon daha başlattı. Son dakika haberine göre Metina'ya hava destekli kara harekatı gerçekleştiriliyor. Özel kuvvetler helikopterlerle Metina bölgesine indirildi. ATAK helikopterleri ve SİHA'ların destek verdiği operasyonda terör hedefleri ateş altına alındı.


Son dakika haberi... Türkiye'nin terörle mücadelesi son sürat devam ediyor. Hava destekli bir kara operasyonu için komando birlikleri Metina bölgesinde.

ÖRGÜTÜN SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ
F-16 savaş uçakları da bu operasyona katılıyor. Diyarbakır'dan peş peşe savaş uçakları havalandı. Örgütün kullamış olduğu mağara, sığınak ve depolar imha edildi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'NIN KAMPI BAŞINA YIKILACAK
Metina bölgesinde PKK'nın eğitim kampları bulunuyor. Operasyonda terör örgütü içiçn kilit öneme sahip olan bu noktaların havaya uçurulması planlanıyor.

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