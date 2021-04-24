SON DAKİKA: PKK hedefleri ateş altında! Metina'da teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor

Bölücü terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik harekat başlatıldı. Özel Kuvvetler helikopterlerle bölgeye indirildi! Bölgede terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğu bildirildi.
Türkiye bölücü terörle olan mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Kahraman Mehmetçik, savaş uçakları ve helikopterler ile gece saatlerinden itibaren Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesindeki PKK hedeflerini ağır şekilde vuruyor. Karadan da bölgeye giren Mehmetçik, "Kaplan Pençesi"ni bölücü örgüte indiriyor. Harekatın detaylarını A Haber Yurt Haberler İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.