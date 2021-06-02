Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrası rögarlar taştı ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Samsun, Ordu ve Bursa...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından birçok ilde beklenen kuvvetli yağışlar etkili oldu. Karadeniz bölgesinde Samsun ve Ordu'da yağış nedeniyle rögarlar taşarken trafikte aksamalar yaşandı. Ordu’nun yüksek kesimli ilçelerinde dün görülen ve kimi zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım ürünlerinde hasara yol açtı. Marmara Bölgesi'nde ise Bursa'da sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar gölü döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yapılan son değerlendirmelerede ise Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği ifade edildi.