Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı | 19 Eylül hava durumu

19.09.2020 10:05

Son dakika haberi... Hava durumunu araştıran vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Sinop, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile yarın (Cumartesi) Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Orta ve Kuzey Ege ile yarın (Cumartesi) Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.





UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile yarın (Cumartesi) Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 25°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 25°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 22°C, 26°C

Parçalı bulutlu







EGE

Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren Orta ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

İZMİR 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 13°C, 25°C

Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 21°C, 33°C

Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu







AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) ) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

BURDUR 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

HATAY 24°C, 31°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu







BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop ve Kastamonu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin ile yarın (Cumartesi) Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması bekleniyor

AMASYA 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 20°C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.





DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 24°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık