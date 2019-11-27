Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve sağanak uyarısı! 27 Kasım bugün hava durumu nasıl olacak? 27.11.2019 09:52

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğini duyuran Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceğini açıkladı. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, güney ve batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 27 Kasım Meteoroloji hava durumu raporu...

DOĞU ANADOLU İÇİN KAR UYARISI

Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

O BÖLGELERE KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Yağışların; Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare)olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; güneydoğu yönlerden İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğusu ile Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur , yüksekleri yer yer kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur , yüksekleri yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur , yüksekleri yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı