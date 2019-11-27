Muharrem İnce'nin bahsettiği CHP'deki çetenin bir de tatil villası ortaya çıktı 27.11.2019 11:27

“Beştepe’de bir CHP’li” kumpası ile partisi tarafından hedef alınan Muharrem İnce’nin isim vermeden kumpas çetesinin yazın aynı teknede tatil yaptığını açıklamasının ardından bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Muharrem İnce’nin belirttiği çetede olduğu düşünülen Tuncay Özkan’ın Marmaris’teki yazlık villası, kulis merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Özkan’ın komşuları, Engin Özkoç ve Engin Altay gibi birçok CHP’li ismin villaya geldiğini doğruladı.

Muharrem İnce'nin 'teknede tatil yapan çete' açıklamasının perde arkasını araştırılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda CHP'li Tuncay Özkan'ın tatilin yanı sıra 'kulis merkezi' olarak da kullandığı Marmaris'teki villa bulundu. CHP'li kurmayların ziyaret ettiği Tuncay Özkan'ın konakladığı villa, Selimiye Mahallesi'ndeki iki butik otelin ortasında, denize 50 metre mesafede bulunuyor.

Ünlülerin ve işadamlarının evlerinin bulunduğu mahalle sakinleri, Engin Özkoç ile Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un da aralarında bulunduğu çok sayıda CHP'linin konuta giderek Tuncay Özkan'ı ziyaret ettiğini doğruladı. Meskenin 3 yıl önce, 3 yıllığına kiralandığı, sözleşmesinin bu yılsonunda biteceği belirtildi. Sözleşmenin kimin adına yapıldığı ise sır gibi saklanıyor.

TATİL FOTOĞRAFI VİLLAYA YAKIN BİR YERDE ÇEKİLMİŞ

Akşam'da yer alan habere göre, gündem yaratan 'Tatil pozu'nun ise, tekne gezisi kapsamında gidilen Selimiye'ye 25 kilometre uzaklıktaki Söğüt Mahallesi'ndeki bir restoranda çekildiği iddia edildi.