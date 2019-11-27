Son dakika: İstanbul'da Sarallar'a operasyon! Örgüt lideri Burhanettin Saral dahil çok sayıda gözaltı var |Video 27.11.2019 09:38

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çeşitli ilçelerde operasyon düzenledi. Örgütün liderlerinden Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Baskınlarda örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ÖRGÜT LİDERİ DE GÖZALTINDA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde çeşitli ilçelerde yeni bir operasyon düzenledi. Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.