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Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'e son veda!

Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'e son veda!
27.09.2022 16:16

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Son dakika haberi! Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in cenazesi toprağa verildi. Şehit polisin meslektaşları da Gezer'in 9 yaşındaki oğlu Ahmet Yağız ve 6 yaşındaki kızı Melis Doğa'yı yalnız bırakmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "bir sınav dünyasında" bulunulduğunu söyledi. Bakan Soylu, "Bir polisin yapabileceği en büyük görevi, milletin canını, malını kurtarabilmek için kendini feda etmiştir." dedi.

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