Müge Anlı'da aranan minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda ortaya çıktı! Detaylar kan dondurdu. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Melisa ve eski kocası Abdurrahman Erbay'ın canlı yayında verdikleri bilgiler üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Lina'yı kaçırdığı iddia edilen Mehmet Aksu'nun Şahinbey İlçesi Seyrantepe mahallesindeki işyerine operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları aramada derin dondurucuda bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Son dakika haberine göre minik beden, Müge Anlı'da aranan Lina Nazlı Erbay'ın cesedi çıktı. Müge Anlı canlı yayında anne Melissa'nın tavırları ve anlatılanlar üzerine kritik soruyu sordu: "Sen çocuğunun öldürüldüğünü biliyor muydun Melissa?" İşte tüyler ürperten detaylar...