Mersin'de skandal olay! Şehidin isminin parka verilmesi CHP’li ve HDP’li meclis üyelerince reddedildi

Mersin Merkez Akdeniz ilçe Belediyesi’nde; Cumhur İttifakı üyesi Tufan Nenni’nin verdiği ve “Huzurkent Bahşiş Mahalle’nde bulunan ve tadilatı yapılan Özgür Çocuk Parkı’nın adının; “Şehit Ramazan Bahşiş” olarak değiştirilmesi ile ilgili önergesi, Meclis toplantısında tartışmalara neden oldu. Oylama sonucu, Şehit Ramazan Bahşiş’in isminin Huzurkent Bahşiş Mahallesi’nde bulunan parka verilmesi, CHP’li ve HDP’li meclis üyelerinin; 16’ya karşı 18 oyçokluğu ile reddedildi.

Önergeyi komisyonlara havale edilmesine karşı çıkan CHP ve HDP'li meclis üyeleri, önergenin direkt oylanmasını istedi. Meclis üyelerinin bu talebi üzerine de Başkan Gültak, önergeyi direkt Meclis üyelerinin oylamasına sundu.

Oylama sonucu, Şehit Ramazan Bahşiş'in isminin Huzurkent Bahşiş Mahallesi'nde bulunan parka verilmesi, CHP'li ve HDP'li meclis üyelerinin; 16'ya karşı 18 oyçokluğu ile reddedildi.

Oylamada ortaya çıkan sonucu tepki gösteren Akdeniz Belediye Başkan Gültak, "CHP ve HDP'li Meclis üyelerinin oyçokluğu ile Şehidimiz Ramazan Bahşiş'in isminin bir parka verilmesi reddedilmiştir" dedi.

Ret oyu veren meclis üyelerine seslenen Başkan Gültak; "Eğer iyi niyetli olsaydınız, bu önergenin komisyonlara sevk edilmesini isterdiniz. Siz, şehit adının parka verilmemesini talep ettiniz. Ortada yanlış anlaşılacak bir şey de yok. Bir şehit isminin bir parkımıza verilmesi, sizleri neden bu kadar rahatsız ediyor? Şehitlerimiz olmasaydı bizler de özgür olamazdık. Şehitlerimiz olmasaydı, Cumhuriyetimiz de bugün olmazdı. Halkımız, bu konuyla ilgili gereken değerlendirmeyi yapacaktır" şeklinde konuştu.

Verdiği önergenin reddedilmesine tepki gösteren Meclis üyesi Tufan Nenni de CHP'li ve HDP'li meclis üyelerine seslenerek; "Şehidimizin isminin, ailesinin yaşadığı mahallede yer alan bu parkımızda yaşatılmasını istiyorduk. Ailesi ve arkadaşlarının talebi bu yöndeydi. Sizi ne rahatsız etti? Bunun hesabını vatandaşlarımıza vereceksiniz" dedi.

Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş; Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek Köyü kırsalında çıkan çatışmada 19 Haziran 2017 yılında şehit düşmüştü.