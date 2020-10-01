Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi. Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Onur Kıtası'nı selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti. Erdoğan, Genel Kurul'da 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'ye geldi
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