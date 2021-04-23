Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu A Haber, CNN Türk ve TRT Haber ortak canlı yayınında Türkiye'nin altın rezervindeki son durumunu açıkladı.

Kavcıoğlu'nun rezerv açıklamaları şu şekilde;

TCMB ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şu an olmadığı kadar iyi durumda. Türkiye'de rezervlerin yapısı değişti. Türkiye'nin yıllardır 120 ton altını vardı. 2019 ve 2020'de Türkiye'nin Merkez Bankası rezervlerinde 720 ton altın var.

Bir başka önemli noktayı söyleyeyim. Türkiye'nin 120 ton altını yurt dışındayken, 2017-18'den sonra yurt dışındaki bütün altınları Türkiye'ye getirmişti. Türkiye'nin tüm altınları Merkez Bankası'ndadır. 120 ton olan altın 720 tondur.

DÖVİZ REZERVİ

Şu an 90 milyar dolar brüt rezervimiz var.