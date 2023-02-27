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Meral Akşener “Gerizekalılar, ahmaklar” diye saldırdı, Kılıçdaroğlu'ndan ses çıkmadı

Meral Akşener “Gerizekalılar, ahmaklar” diye saldırdı, Kılıçdaroğlu'ndan ses çıkmadı
27.02.2023 11:23

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Meral Akşener, Kemal Bey ve ekibine “Gerizekalılar, ahmaklar” diye saldırdı! CHP lideri, çıt çıkarmadı. Bunun yerine partisini topladı. Adaylık konusunda tek yetkiyi aldı. Örtülü mesajı yolladı!

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İP Lideri Meral Akşener, Kemal Bey'in altılı masadan aday çıkarmak istemesine kızdı! "Noter değiliz' diye çıkıştı. Üstüne bir de Saraçhane krizi üzerinden patladı. CHP lideri ile kurmaylarını "gerizekalılıkla" suçladı!



Kemal Bey ise cevap vermek yerine dün apar topar parti meclisini topladı. 2 Mart'taki buluşma öncesinde tüm ipleri eline aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda tek yetkili olup Akşener'i adeta üstü kapalı uyardı!

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