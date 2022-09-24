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Mehmet Sevigen'den ABD'ye gidecek Kılıçdaroğlu'na 'icazet' salvosu

Mehmet Sevigen'den ABD'ye gidecek Kılıçdaroğlu'na 'icazet' salvosu
24.09.2022 23:52

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Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gerçekleştireceği zamanlaması manidar ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ABD'ye icazet almaya gideceğini söyleyen Sevigen, "Liderini halk seçer. Sen millete sormuyorsun" şeklinde konuştu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Sevigen, ABD'nin masa üzerindeki tahakkümüne dikkat çekmiş, "Türkiye için dışarıdan talimat alırsanız, emir alırsanız onun altından kalkamazsınız. Yardım alırsanız borçlu kalırsınız" ifadelerini kullanmıştı.

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