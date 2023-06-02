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MEHMET BARLAS kimdir? Vefat eden Mehmet Barlas neden öldü? Mehmet Barlas nereli ve kaç yaşındaydı?

MEHMET BARLAS kimdir? Vefat eden Mehmet Barlas neden öldü? Mehmet Barlas nereli ve kaç yaşındaydı?
02.06.2023 09:12

OTOMATİK OYNAT

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Bay Bay Kemal afişi indirildi!
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AK Partili belediyenin aracına...

Son dakika... Mehmet Barlas 81 yaşında yaşamını yitirdi. Meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan, tirajı yüksek birçok gazetede görev alan SABAH yazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. İnternet arama motorlarında hakkında 'Mehmet Barlas neden öldü? Mehmet Barlas kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?' soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Haber Videoları

Son dakika... SABAH yazarı Mehmet Barlas 81 yaşında yaşamını yitirdi. Barlas, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastanede tedavi görüyordu. Barlas'ın ölümü sevenlerini ve medya camiasını yasa boğdu. İşte hakkında bilgiler...

"TÜRKİYE AYDININI KAYBETTİ"

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, "Türkiye bir aydınını, entelüktüelini kaybetti" dedi. Gazeteci Abdülkadir Selvi de "Türk siyasetinin yaşayan ve yazan ustalarından biriydi" yorumunu yaptı.

MEHMET BARLAS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı. Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Zaman, Akşam, Yeni Şafak gibi birçok gazetede çalıştı, köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı. TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. Barlas 2000 tarihli "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" (2000) ve 2001 tarihli "Türkiye Üzerine Pazarlıklar" kitaplarını yazdı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile bir haber programı hazırladı ve sundu. Aldığı bakanlık teklifini siyasetçi değil, gazeteci olduğu gerekçesiyle geri çevirdi.

2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yapmıştır.

Can Paker'in eniştesi; eski ticaret, ekonomi ve devlet bakanlığı ile Gaziantep milletvekilliği yapmış Cemil Sait Barlas'ın oğludur. Barlas 1968 yılından beri kendisi gazeteci Canan Barlas'le evliliğini sürdürmektedir. Barlas'ın iki çocuğu bulunmaktadır.

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