Meclis’te kritik zirve: Komisyon raporu için yol haritası çiziliyor

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun rapor sürecinde temaslar hız kesmeden sürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Rapor ile ilgili ortaklaşabileceğimiz konuları, yöntemleri konuştuk. Pazartesi günü bir araya geleceğiz ve önümüzdeki haftalar içerisinde inşallah müşterek raporu hazırlayacağız. Çerçeveyi çizeceğiz, yılbaşından sonra da kanun teklifi değil ama bir çerçeve metin olarak Meclis'e göndereceğiz" dedi. Yıldız komisyonun yasal süresi ile ilgili de konuştu.

