Ceylanpınar Belediyesi'nde tekmeli yumruklu kavga kamerada
Ceylanpınar Belediyesi’nde personel ve müdürlerin de karıştığı tartışma kısa sürede tekmeli, tokatlı kavgaya dönüştü. 6 kişinin yaralandığı kavga saniye saniye kaydedildi.
Ceylanpınar ilçesinde belediye binasında aralarında personel ve müdürlerin de bulunduğu iki grup arasında yumruklu tekmeli kavga çıktı.
Ceylanpınar Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ceylanpınar Belediyesi binasında, iddiaya göre, aralarında personel ve müdürlerin de bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine tekme, tokat, yumruk ve sopalarla saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Arbede sırasında M.Y., A.Y., H.Y., A.Y., M.Y. ve İ.Y. çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kavga, diğer belediye personellerinin araya girmesiyle sona ererken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.