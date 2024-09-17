MB'nın faiz kararı ne olacak? Uzman isim o tarihe işaret etti! ''Değişim baskısı!''

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı için Perşembe günü toplanacak. PPK toplantısının başkanlığını Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yapacak. A Para canlı yayınına katılan GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır, Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişim yapmayacağını ifade ederken piyasalar için asıl açıklama metninin önemli olduğunu söyledi. Ayyıldır, Merkez Bankası'nın üzerinde değişim konusunda bir baskı olduğunun da altını çizerken yeni dönemin ipuçları için o tarihe işaret etti. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde? İşte detaylar...