2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Almanya forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, kız arkadaşı Dilara Mardine'ye Kürtçe evlilik teklifinde bulundu. Genç kızın Kruse'ye cevabı belli oldu.

lmanya'nın Suudi Arabistan'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından canlı yayına çıkan 33 yaşındaki futbolcu, "Kız arkadaşıma bir mesajım var." diyerek üstündeki formayı çıkarttı.

KÜRTÇE TEKLİF

Formanın altındaki tişörtte Kürtçe "Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?" yazısı bulunan Kruse, dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifini gerçekleştirdi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Dilara Mardine'nin söz konusu teklifi kabul ettiği iddia edildi.

TAKIMDAN KAÇIP DAVA AÇMIŞTI

2020'de alacaklarını alamadığı için Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Max Kruse, konuyla ilgili yargı sürecinin işleyeceğini söylemişti.

ALİ KOÇ TEHDİT ETMİŞTİ: KRUSE HAYATININ POKERİNİ OYNADI...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kruse ile ilgili, "Alman'ın en değişiğini seçmişiz. Bunun hesabı sorulacak. Pandemi dönemi hariç hiçbir şekilde borcumuz yoktu. Kruse hayatının pokerini oynadı. Ona pahalıya mal olacak" ifadelerini kullanmıştı.

MAX KAZANDI, KANARYA KAYBETTİ

Alacakları ödenmeyen Kruse, FIFA'da Sarı-Lacivertliler'e karşı açtığı 7.5 milyon Euro'luk tazminat davasını kazanmıştı. FIFA, Fenerbahçe'nin pandemi indirimini dikkate almamıştı.

DAVADAN KAZANDIĞININ YARISINI ALDI

FIFA'nın kendisinin dahi talep ettiği bedelden fazlasını vereceği ortaya çıkınca Kruse, haksız kazanç elde etmek istemediğini belirtmişti. Bundan hemen sonra Sarı-lacivertlilerin karşılıklı anlaşma yoluna gittiği Alman oyuncuya 3 milyon 750 bin Euro, menajer ve avukatlara da 750 bin Euro olmak üzere toplam 4.5 milyon Euro (41 milyon TL) ödeme yaptı.