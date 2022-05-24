Maske yasağı hakkında aramalar hız kazandı. Kasbine Toplantısı kararları için gözler Başkan Erdoğan'a çevrilmişti. Bilindiği üzere maske yasağı toplu taşımada ve hastanelerde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı kararlarına göre vakaların binin altına inmesinin ardından maske zorunluluğunun bu yerlerde tamamen kaldırılacağı bildirilmişti. Peki, Hastanelerde maske yasağı kalktı mı? Sağlık ocağı, aile hekimi, polikliniklerde maske zorunluluğu kalktı mı? İşte merak edilenler!

HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA MASKE YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Pandemi süreci boyunca Bilim Kurulu üyelerimiz düzenli olarak bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Birlikte hareket ederek büyük mücadele verdiğimiz Koronavirüs salgınının son günlerindeyiz. Umut ediyorum ki aynı dayanışma duyguları ile bu salgının bitişine de şahitlik edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' açıklamasını yapmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!' demişti.

Öte yandan günlük koronavirüs tablosunda son yayınlanan bilgilere göre 21 Mayıs'ta 1.264 olarak kaydedildi.

118 BİN TEST YAPILDI



Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 118 bin 852 testte 905 vaka tespit edildi. 5 kişi hayatını kaybederken, 1019 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,18, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,48 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 836 bin 527, 2'nci dozda 53 milyon 58 bin 53 ve 3'üncü dozda 27 milyon 787 bin 380 olmak üzere 147 milyon 678 bin 850 aşı uygulandı.



En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Külliye'de Bilim Kurulu üyeleriyle kameraların karşına geçmişti. Erdoğan, maske yasağıyla ilgili şunları söylemişti:

'VAKA SAYISI BİNİN ALTINA DÜŞENE KADAR…'

Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin hemen tamamı kısıtlamaları malum kaldırmıştır.

Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Nitekim bugün yapılan koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bu hususlar değerlendirilmiştir.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.

Sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımı vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edecektir...