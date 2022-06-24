Haberler Haber Videoları Marmaris Orman Yangınında son durum: Başkan Erdoğan Marmaris'te! Orman yangını olan bölgeyi ziyaret etti

Marmaris Orman Yangınında son durum: Başkan Erdoğan Marmaris'te! Orman yangını olan bölgeyi ziyaret etti

Marmaris Orman Yangınında son durum: Başkan Erdoğan Marmaris'te! Orman yangını olan bölgeyi ziyaret etti
24.06.2022 12:52 - Son Güncelleme: 24.06.2022 12:53

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Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.

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