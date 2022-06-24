Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.