Haberler Haber Videoları YANGINDA SON DURUM: Bakan Kirişci: Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda | 24.6.2022 VİDEOLU HABER

YANGINDA SON DURUM: Bakan Kirişci: Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda | 24.6.2022 VİDEOLU HABER

YANGINDA SON DURUM: Bakan Kirişci: Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda | 24.6.2022 VİDEOLU HABER
24.06.2022 10:51

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Son dakika haberi! Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlere, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Yangın bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, "Toplam araç sayısı bakımından adım atacak yer yok. Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda ama o söz sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek zorundayız." dedi. Muhalefetin yalanlarına tepki gösteren Bakan Soylu ise, "Bölgeye gelip sadece siyaset yapmak derdinde olanlar var. En büyük riskimiz öğleden sonra çıkabilecek rüzgar." ifadelerini kullandı.

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