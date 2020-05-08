08.05.2020 23:16

Marmaray'da Vagonlar, Tek Tek Dezenfekte Ediliyor! / A Haber Koronavirüs tedbirleri kapsamında ulaşımda da önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak her gün yüzlerce yolcunun kullandığı Marmaray vagonları dezenfekte edildi.