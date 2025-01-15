Marmaray ne kadar? İşte zamlı Marmaray ücret tarifesi 2025!

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 11:39

Milyonlarca İstanbulluyu doğrudan etkileyen toplu taşıma ücretlerine yapılan yeni zam, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı. Geçen hafta yapılan toplantıda Ulaşım Bakanlığı üyeleri tarafından reddedilen ve alt komisyona gönderilen zam oranı bugün yapılan toplantıda netleşti. UKOME, tarifelere %35 oranında bir artış yapılmasına karar verdi.

MARMARAY TAM BİLET NE KADAR OLDU?

Marmaray tam parkur ücreti, son zammın ardından 44 TL'den 59,76 TL'ye yükseldi.

İstanbul Toplu Taşıma Yeni Ücret Tarifesi 2025

Kategori Eski Fiyat (TL) Yeni Fiyat (TL) Tam Bilet 20,00 27,00 Öğrenci 9,76 13,18 Öğretmen ve 60 Yaş 14,32 19,33 Öğrenci Abonman 282,50 381,38 Tam Abonman 1569,00 2118,15 Metrobüs - Tam 29,68 40,07 Metrobüs - Öğretmen ve 60 Yaş 16,28 21,98 Metrobüs - Öğrenci 9,76 13,18

2024 Ulaşım Fiyatları Nasıldı?

Tam Bilet: 20 TL

Öğrenci Bileti: 9,76 TL

Öğretmen ve 60 Yaş Üstü Bilet: 14,32 TL

Öğrenci Abonman Kartı: 282,5 TL

Tam Abonman Kartı: 1.569 TL

Metrobüs (Tam): 29,68 TL

Metrobüs (Öğretmen ve 60 Yaş Üstü): 16,28 TL

Metrobüs (Öğrenci): 9,76 TL

Marmaray tam bilet: 44 TL