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Tam akbil ne kadar 2025?
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Tam akbil ne kadar 2025?

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 11:32

İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine %35 oranında zam yapılması yönündeki teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kabul edildi. Peki; kararla birlikte 2025 yılında tam akbil ne kadar oldu? İşte yeni zamlı akbil ücret tarifesi...

Milyonlarca İstanbulluyu doğrudan etkileyen toplu taşıma ücretlerine yapılan yeni zam, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı. Geçen hafta yapılan toplantıda Ulaşım Bakanlığı üyeleri tarafından reddedilen ve alt komisyona gönderilen zam oranı bugün yapılan toplantıda netleşti. UKOME, tarifelere %35 oranında bir artış yapılmasına karar verdi.

Tam akbil ücreti 20 TL'den 27 TL'ye yükseldi.

İstanbul Toplu Taşıma Yeni Ücret Tarifesi 2025

KategoriEski Fiyat (TL)Yeni Fiyat (TL)
Tam Bilet20,0027,00
Öğrenci9,7613,18
Öğretmen ve 60 Yaş14,3219,33
Öğrenci Abonman282,50381,38
Tam Abonman1569,002118,15
Metrobüs - Tam29,6840,07
Metrobüs - Öğretmen ve 60 Yaş16,2821,98
Metrobüs - Öğrenci9,7613,18

2024 Ulaşım Fiyatları Nasıldı?

Tam Bilet: 20 TL

Öğrenci Bileti: 9,76 TL

Öğretmen ve 60 Yaş Üstü Bilet: 14,32 TL

Öğrenci Abonman Kartı: 282,5 TL

Tam Abonman Kartı: 1.569 TL

Metrobüs (Tam): 29,68 TL

Metrobüs (Öğretmen ve 60 Yaş Üstü): 16,28 TL

Metrobüs (Öğrenci): 9,76 TL

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