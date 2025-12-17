PODCAST CANLI YAYIN
Marmaraereğlisi’nde deniz 20 metre çekildi

Marmaraereğlisi’nde deniz 20 metre çekildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizin yaklaşık 20 metre çekilmesiyle sahil şeridinde kum adacıkları ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizin yaklaşık 20 metre çekilmesiyle sahil şeridinde kum adacıkları ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan deniz çekilmesi vatandaşların dikkatini çekti. Sahil boyunca denizin yaklaşık 20 metre geri çekildiği gözlemlenirken, normalde su altında kalan alanlarda kum adacıkları oluştu. Çekilmenin etkisiyle bazı noktalarda deniz tabanı tamamen görünür hale geldi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu tür deniz çekilmelerinin özellikle yılın belirli dönemlerinde zaman zaman yaşandığını ifade etti. Deniz çekilmesinin mevsimsel rüzgarlar, hava basıncı değişimleri ve gelgit benzeri doğal etkenlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Bunlar da Var

Edirne’de feci çarpışma kamerada: 1 ölü 1 yaralı!
Edirne’de feci çarpışma kamerada: 1 ölü 1 yaralı!
Şırnak’ta seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
Şırnak’ta seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
İki motosiklet çarpıştı: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İki motosiklet çarpıştı: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
CHP'den mezar başında cümbüş! Özgür Özel ve Veli Ağbaba'dan Kamer Genç'in kabrinde "rakı" skandalı
CHP'den mezar başında cümbüş! Özgür Özel ve Veli Ağbaba'dan Kamer Genç'in kabrinde "rakı" skandalı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle