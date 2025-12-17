Jandarmadan Köşk’te silah operasyonu! - Video

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kızılcayer Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde K.S. (61) isimli şüphelinin bölgede suç örgütlerine silah temin ettiği değerlendirildi.

Adrese Operasyon Düzenlendi

Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, bomba arama köpeklerinin de desteğiyle belirlenen adreste arama yaptı.

Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tam otomatik av tüfeği, 3 adet yarı otomatik av tüfeği, 6 adet tabanca şarjörü, 1 adet otomatik tüfek şarjörü, 178 adet tabanca fişeği ve 81 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.S. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.