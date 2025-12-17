Jandarmadan Köşk’te silah operasyonu! - Video
Aydın’ın Köşk ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kızılcayer Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde K.S. (61) isimli şüphelinin bölgede suç örgütlerine silah temin ettiği değerlendirildi.
Adrese Operasyon Düzenlendi
Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, bomba arama köpeklerinin de desteğiyle belirlenen adreste arama yaptı.
Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tam otomatik av tüfeği, 3 adet yarı otomatik av tüfeği, 6 adet tabanca şarjörü, 1 adet otomatik tüfek şarjörü, 178 adet tabanca fişeği ve 81 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Şüpheli Gözaltına Alındı
Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.S. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.