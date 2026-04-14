İstanbul açıklarında uyuşturucu operasyonu: 200 kilo skunk ele geçirildi

Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Marmara Denizi’nde düzenlediği ortak operasyonda, bir teknede 200 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Marmara Denizi ve Karadeniz hattında büyük bir uyuşturucu ağının çökertildiğini duyurdu. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri Marmara sularında güçlerini birleştirdi.

Havadan ve denizden yürütülen titiz takip sonucunda, İstanbul açıklarında durdurulan bir teknede yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış 200 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Operasyon kapsamında organize suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin uyuşturucu rotasını deşifre eden ekipler, bölgedeki denetimlerini sıkılaştırdı.

