Valinin oğlu, sevgilisi, eski polisler… Gülistan Doku kaybı cinayete döndü, 7 ilde 13 gözaltı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve bugüne kadar intihar ettiği yönündeki iddialarla gündemde tutulan Gülistan Doku soruşturmasında, Cumhuriyet tarihinin en kritik adli operasyonlarından birine imza atıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun talimatıyla başlatılan operasyon, dosyanın seyrini "kayıptan" planlı bir "cinayet ve örtbas" şüphesine çevirdi.

Gizli Tanık "Şubat" Konuştu: "Naaşın Yerini Değiştirdiler"

Soruşturmanın kırılma noktası, 2025 yılında JASAT ekiplerine ulaşan ve "Şubat" kod adı verilen gizli tanığın ifadeleri oldu. Gizli tanık, Gülistan Doku'nun sadece öldürülmediğini, aynı zamanda cansız bedeninin bulunmaması için 5 yıl içinde defalarca yerinin değiştirildiğini iddia etti. Bu beyanlar üzerine Koçpınar köyü mevkisinde yer altı görüntüleme cihazlarıyla yapılan aramalarda, mezar boyutlarında şüpheli boşluklar tespit edildi.

Gözaltı Listesinde Şok İsimler: Vali Oğlu ve Polisler

7 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 isim, dosyadaki "nüfuz ağını" da gözler önüne serdi. Listenin başında baş şüpheli Zeinal Abakarov yer alırken; dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, eski polis memurları, üniversitenin kamera sorumluları ve korumalar da kelepçelenen isimler arasında. ABD'de olduğu belirlenen Umut Altaş hakkında ise kırmızı bülten süreci başlatıldı.

SIM Kart Bilmecesi: "Savcıya Verdim" Denilen Kart Neredeydi?

Haberde yer alan en sarsıcı detaylardan biri de Gülistan'a ait SIM kartın akıbeti oldu. Dönemin valilik görevlilerinin, ailenin çıkardığı yedek SIM kartı "inceleme" gerekçesiyle ellerinden aldığı, ancak kartın adli emanete tam bir ay sonra girdiği belirlendi. Tanık Songül Acar'ın ifadesiyle gün yüzüne çıkan bu durum, "O bir ay boyunca karttaki veriler mi silindi?" sorusunu soruşturmanın merkezine oturttu.

Adalet Bakanı Gürlek: "Hiçbir Karanlığa Göz Yummayacağız"

Operasyonun ardından konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin mevkiden bağımsız işleyeceğinin altını çizdi. Gürlek, "Devlet gereğini yapar, ucu nereye dayanırsa dayansın hiçbir karanlığa göz yummayacağız. İsimlerin ve makamların önemi yok" diyerek Başsavcı Ebru Cansu'ya verilen tam desteği yineledi.

Kamera Kayıtlarında "Eksik Veri" Şüphesi

Munzur Üniversitesi'nin kamera kayıtlarından sorumlu personelin de gözaltına alınması, olay gününe ait 700 saatlik görüntünün kasten eksik teslim edildiği ya da üzerinde oynama yapıldığı iddialarını güçlendirdi. JASAT'ın yeniden kurduğu "dakika dakika olay kronolojisi", o gün üniversite çevresinde yaşananların bilinenin aksine çok farklı olduğunu kanıtlıyor.