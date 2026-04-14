Balıkesir-İzmir yolunda korku dolu anlar: Tır bir anda alev topuna döndü

Balıkesir-İzmir Karayolu Ayvacık mevkiinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. M.N.Ö. idaresindeki 47 AN 616 plakalı çekici ve buna bağlı dorseden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı hemen emniyet şeridine çekerek dışarı çıktı.

Kısa sürede tüm tırı saran alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu olayda tır tamamen kullanılamaz hale gelirken, yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından yanan araç yoldan kaldırıldı.