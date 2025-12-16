PODCAST CANLI YAYIN
Markette ilginç anlar: Yangın tüpü paniği kamerada!

Üsküdar’daki bir zincir markette yaşanan ilginç olayda, yere düşen yangın tüpü bir anda boşaldı. Marketi kaplayan yoğun beyaz toz ve panikle kaçan çalışanın o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Üsküdar ilçesinde bulunan bir zincir markette yaşanan olay, kısa sürede panik dolu anlara sahne oldu. Market içerisinde istifleme yapan bir çalışan, kazara yangın tüpünü yere düşürdü.

Yangın Tüpü Düşer Düşmez Boşaldı

Yere düşen yangın tüpü, darbenin etkisiyle aniden boşalmaya başladı. Tüpten çıkan yoğun beyaz toz kısa sürede marketin tamamını kapladı. Görüş mesafesi neredeyse sıfıra inerken, içerisi adeta toz bulutuna döndü.

Çalışan Panikle Olay Yerinden Kaçtı

Yangın tüpünün boşalmasıyla neye uğradığını şaşıran market çalışanı, yoğun tozun içinde panikle koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İlginç Anlar Kamerada

Görüntülerde, yangın tüpünün yere düşmesiyle birlikte marketin bir anda beyaza büründüğü ve çalışanın hızla uzaklaştığı anlar net şekilde görülüyor. Sosyal medyada da ilgi çeken görüntüler, kısa sürede dikkat çekti.

