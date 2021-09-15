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Mansur Yavaş'a YPG'li terörist Leila Mustapha ile aynı yerden ödül

Mansur Yavaş'a YPG'li terörist Leila Mustapha ile aynı yerden ödül
15.09.2021 11:41
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2004 yılından bu yana Dünya Belediye Başkanı Projesi kapsamında çeşitli ödüller dağıtan Belediye Başkanları Vakfı'nın, CHP'li Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ile beraber terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye bağlı Rakka'da eş Belediye Başkanı olan Leila Mustapha'ya (Leyla Mustafa) da ödül verdiği ortaya çıktı. Yavaş'a verilen ödül sonrası sosyal medyada algı çalışması yapan CHP ve İYİ Parti'li hesaplar, aynı vakfın terör örgütü üyesi bir isme de ödül vermesiyle ilgili ise suskunluğa gömüldü.


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