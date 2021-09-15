Haberler Haber Videoları Müge Anlı'da bugün! Pompalı tüfekli çifte cinayette son durum ne? Şenay Özkan ve Hasan Hüseyin Özkan’ı kim neden öldürdü?

Müge Anlı'da bugün! Pompalı tüfekli çifte cinayette son durum ne? Şenay Özkan ve Hasan Hüseyin Özkan’ı kim neden öldürdü?

Müge Anlı'da bugün! Pompalı tüfekli çifte cinayette son durum ne? Şenay Özkan ve Hasan Hüseyin Özkan’ı kim neden öldürdü?
15.09.2021 11:55
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Müge Anlı'da bugün! Pompalı tüfekli çifte cinayette son durum ne? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Market işleten Şenay Özkan ve Hasan Hüseyin Özkan’ı kim, neden öldürdü? Çifte cinayetin şüphelilerinden Mehmet Kubilay Özel'in babası Muhittin Özel cinayete dair 'olay günü ne oldu?' sorusunu yanıtladı.


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