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Manisa Valiliğinden 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili son dakika açıklaması | Deprem videosu izle

Manisa Valiliğinden 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili son dakika açıklaması | Deprem videosu izle

24.02.2020 07:20

Son dakika haberine göre Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.


Bir aydır deprem fırtınası yaşayan Manisa, bugün sabaha da depremle uyandı. Saat 05.43'te merkez üssü Akhisar ilçesi Karabörklü Mahallesi olan 4,8 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili bir açıklama yapan Manisa Valiliği, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"24.02.2020 tarihinde saat 05.43'de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"
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