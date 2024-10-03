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Maltepe'de Silahla Şakalaşma Faciası: Lise Öğrencisi Arkadaşını Vurarak Öldürdü!
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Maltepe'de Silahla Şakalaşma Faciası: Lise Öğrencisi Arkadaşını Vurarak Öldürdü!

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024, 21:38 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024, 21:38

Maltepe'de bir lise öğrencisi, silahla şaka yaparken arkadaşını kazara vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vurulan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Silahı ateşleyen genç polis tarafından gözaltına alındı.

Maltepe'de bir lise öğrencisinin silahla şakalaşırken vurduğu arkadaşı hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir işletme içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir lise öğrencisi silahla şaka yaptığı esnada tabanca ateş alınca arkadaşını vurdu. Silah seslerini duyan mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kurşunların hedefi olan gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşının ölümüne sebep olan liseli genç polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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