Beyoğlu'nda Taciz Dehşeti!

İstanbul Beyoğlu'nda iki tacizci bir genç kıza kabus dolu anlar yaşattı. İki şehir eşkıyası evine giden genç kızın peşine takılıp tenha bir köşede sıkıştırdı ve yakınlaşmaya çalıştı. Durumun ciddiyetini fark eden genç kadın, çığlık atarak yardım istemeye çalıştı. Tacizci, genç kızı yere yatırarak sarılmaya kalkıştı. Korku dolu anlar, çevrede yankılanırken, şans eseri o sırada yoldan geçen bir genç duruma müdahale etti. Tacizciyi yakalayarak polise teslim eden cesur genç, olayın büyümesini engelledi. İzleyenleri kahreden bu kabus dolu anlar kameraya yansıdı.