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Maden faciası sonrası Bartın Amasra'da en acı bekleyiş! Düğümlenen boğazlar, umut ve göz yaşları...

Maden faciası sonrası Bartın Amasra'da en acı bekleyiş! Düğümlenen boğazlar, umut ve göz yaşları...
15.10.2022 09:32

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Kemal Bey’in sır 8 saati

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamadan kurtulan ve korku dolu anları anlatan bir işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi. Arkadaşlarını geride bırakmak istemeyen bir başka işçi ise, "Beni götürmeyin sakın abi..." dedi. Gündüz vardiyasından çıkan maden işçisi Metin Ayaş arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi. Öte yandan maden ocağının çevresinde umut ve gözyaşları ile bekleyen madenci yakınları objeltiflere yansıdı.

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