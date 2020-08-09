Lübnan'da "Canımız sana feda olsun Ya Erdoğan!" sloganları!

09.08.2020 00:29

Patlamanın yaralarını saran Beyrut'a ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı karşılamak için caddelere inen Lübnanlı vatandaşlar Başkan Erdoğan'a destek sloganları attı. Beyrutlular, “Canımız kanımız sana feda olsun Ya Erdoğan” sloganlarıyla sesvgi gösterisinde bulundu.

Patlamanın yaralarını saran Beyrut'a ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı karşılamak için caddelere inen Lübnanlı vatandaşlar Başkan Erdoğan'a destek sloganları attı.

Beyrutlular, "Canımız kanımız sana feda olsun Ya Erdoğan" sloganlarıyla sesvgi gösterisinde bulundu.