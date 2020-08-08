Ailelerin taleplerini dinlemek için bu görüşmenin gerçekleştiğini kaydeden Oktay, yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi ve yaraların sarılmasında dayanışma içinde Türk vatandaşlarının yanında olduklarını dile getirdi.

Başkent Beyrut'taki temaslarına değinen Oktay, patlamanın büyüklüğünü yerinde gördüklerini ifade etti.

Ailelerle sohbet eden Oktay ve Çavuşoğlu, vatandaşların taleplerini not aldı.

Oktay ve Çavuşoğlu, bu görüşmenin ardından Lübnan'da yaşayan Osmanlı hanedan mensupları ile de bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.