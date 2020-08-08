Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin kişinin yaralandığı patlamayla sarsılan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta açıklamalarda bulundu.



Oktay'ın açıklamalarından satır başları;





Gördük ki Lübnan'da Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk halkının apayrı bir yeri var, gönülden gönüle bir dostluğumuzun olduğunu gördük.



Lübnanlı kardeşlerimize Türkiye olarak her şeyimizle burada olduğumuza dair bir açık çek vermiş olduk.



TİKA vasıtasıyla 400 ton buğday getirildi. Bundan sonra gıda yardımlarımız, tıbbi malzeme, ilaç yardımlarımız devam erdecek, buğday, un yardımlarımız devam edecek.



10 kilometre uzaktaki büyükelçiliğimizin camları da kırıldı.



Çok ciddi cam ve inşaat malzemesi ihtiyacı olduğu iletildi. İhtiyaçlar çerçevesinde gereken desteği vereceğimizi ifade ettik.



(Beyrut Limanı'ndaki patlama) Bu alan harabe halinden çıkarılıp normal hale dönüştürüldüğü ana kadar Türkiye olarak biz burada olacağız.













CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY, LÜBNAN BAŞBAKANI HASAN DİYAB VE MECLİS BAŞKANI NEBİH BERRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Oktay başkanlığında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer aldığı heyeti, Hükümet Sarayı'nda karşılayan Başbakan Hasan Diyab, patlamadan etkilenen alanları gösterdi.

Geçmiş olsun dileklerini Başbakan'a ileten Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra heyetlerarası görüşmeye katıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi bağlara işaret edilerek, Türkiye'nin, patlamayla sarsılan Lübnan'a her alanda desteğinin süreceği vurgulandı.

Beyrut Limanı'nın yeniden imarı ve sağlık alanında Türkiye'nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altı çizildi.

Lübnan Başbakanı Diyab ise enkazdan cesetlerin çıkarılmaya devam ettiğini, olayın ardından kurulan kriz masasında Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisinin de yer aldığını belirtti.

Türkiye'ye güvenlerini dile getiren Diyab, Beyrut'un imarında Türkiye'nin kendilerine yapacağı yardımdan emin olduklarını ifade etti.

Toplantının ardından Lübnan Meclisi Resmi Konutu'na geçen Oktay ve beraberindeki heyet, Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından burada ağırlandı.