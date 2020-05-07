Londra merkezli finans tetikçilerinden Türkiye'ye karanlık operasyon! Türkiye ekonomisi neden hedefte?

07.05.2020 15:27

Türkiye'nin koronavirüs salgını ile verdiği başarılı mücadeleyi gölgelemek isteyen dış odaklar bir kez daha kur manipülasyonu üzerinden harekete geçerek hem ekonomiyi hem de siyaseti hedef aldı. Londra merkezli uluslararası finans tetikçileri döviz üzerinden manipülasyon gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün uluslararası yatırımcılarla yaptığı görüşme sırasında düğmeye basan tetikçiler, hızlı bir şekilde yüksek miktarlarda döviz satın aldı. Ancak ellerinde yeterli TL olmadığı için temerrüde düştüler. BDDK da Londra merkezli bu tetikçilere karşı harekete geçti. Peki Londra merkezli ekonomi operasyonunun amacı ne? Saldırıların perde arkasında ne ve kimler var? Saldırıların perde arkasını A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın ve APara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner yorumladı. İşte detaylar...

Londra kaynaklı finans kuruluşları ellerinde para olmadan talep oluşturarak TL'ye yönelik döviz manipülasyonu gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla görüştüğü sırada harekete geçen finansal tetikçiler hızlı bir şekilde, yüksek miktarda döviz almaya kalktılar. Ancak ellerinde yeterli TL varlığı olmadığı için temerrüde düştüler.

ELLERİNDE YETERLİ TL OLMADIĞI İÇİN TEMERRÜDE DÜŞTÜLER

APara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Londra merkezli finans kuruluşları diyerek bunu kısıtlıyoruz ama bu iş bunun merkezi. Dün farklı olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın toplantısı sırasında yaptılar. Bu bir kez daha ortaya çıktı. Ellerinde olmayan TL ile yüksek miktarda döviz almaya kalktılar. Ancak ellerinde bunu alacak yeterli TL varlığı olmadığı için temerrüde düştüler. 2019 yılında da yaşanan aynı şekildeydi. Orada da yüzde 1000'i aşan faizlerle TL bulmaya çalışmışlardı. 2018 Ağustos'ta yaşanan kur saldırısının ardından BDDK hızlı bir şekilde adım attı ve onların bu tip operasyonlar yapmalarını engellemek için oldukça sınırlandırma getirdi. Yine bir sınırlama geldi. Bugün BDDK'nın attığı yeni bir adımlar da var bu manipülatif adımların da kapsamı değişiyor. Ellerinde para olmadan döviz talebi oluşturup döviz manipülasyonu yapıyorlar. Londra kaynaklı bu bankalara Türk bankaları ile döviz işlemi yapma yasağı getirilecek diyor BDDK." dedi.

TÜRKİYE'NİN KORONA İLE BAŞARILI MÜCADELESİ Mİ GÖLGELENMEK İSTENİYOR?

Doğaner, "Her fırsatlarını bulduklarında ekonomi üzerinden saldırıya geçiyorlar. Pandemi tüm dünyayı etkiliyor. Her Merkez Bankası bununla ilgili adım atıyor. Öyle bir tablo var ki ortada Türkiye sağlık alanında en önemli adımları atmış ülkelerden birisi. Bunu Dünya Sağlık Örgütü de kabul ediyor." ifadelerini kullandı.