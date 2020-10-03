Liseler açılıyor mu? Hangi liseler okula başlayacak? Anadolu liseleri ne zaman açılacak?

Liseler açılıyor mu? Hangi liseler okula başlayacak? Liseler ne zaman açılacak sorusu öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusuyla liselerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı duyuruldu. Hangi lise türlerinin eğitime başlayacağı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, hangi liseler okula başlayacak? Anadolu liseleri ne zaman açılacak? Liseler açılıyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Hangi liseler okula başlayacak? Liseler açılıyor mu? Anadolu liseleri ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullara gönderilen yazının ardından lise öğrencileri okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Liseler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere yüz yüze eğitim 21 Eylül tarihinde 1. sınıflar için başlamıştı. Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlatılacak. Peki, hangi liseler okula başlayacak? Anadolu liseleri ne zaman açılacak? İşte açılacak okullar listesi!

LİSELER AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 28 Eylül'de eğitim/staj uygulamalarının başlandığı mesleki ve teknik liselerde yüz yüze eğitimin 5 Ekim'de başlayacağını ilgili kurumlara bildirdi.

HANGİ LİSELER OKULA BAŞLAYACAK?

Bakan Ziya Selçuk'un ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, "5 Ekim 2020 tarihinden itibaren de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır" denildi.

DERSLER 30 DAKİKA OLACAK

Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek. Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.

ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ NEDİR?

Nüfusun ve öğrencinin az olduğu yerlerde Anadolu lisesi, meslek lisesi ve teknik lisedeki programları tek lisede toplayan liselere çok programlı lise olarak adlandırılmaktadır. Çok programlı liseler geçtiğimiz senelerde çıkan yasa itibariyle Çok Programlı Anadolu Lisesi ismi ile eğitim öğretim hayatına devam ediyor.

LİSE TÜRLERİ NELERDİR?

1- Açık Öğretim Kurumları

2- Anadolu İmam Hatip Liseleri

3- Anadolu Liseleri

4- Çok Programlı Anadolu Liseleri

5- Fen Liseleri

6- Mesleki Eğitim Merkezleri

7- Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

8- Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri

9- Sosyal Bilimler Liseleri