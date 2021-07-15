Külliye’de 15 Temmuz töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiren 15 Temmuz programında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin benzer ihanetlere uğramaması için FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı teyakkuzda olacaklarını bildiren Başkan Erdoğan, "Allah şahittir, milletim de emin olsun ki eğer o gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektik" ifadelerini kullandı. Erdoğan, bu milletin ihaneti ve haini affetmeyeceğini bildirdi.