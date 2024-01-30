SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024, 09:06 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024, 09:10

Kremlin tarihi duyurdu: Putin'in Türkiye ziyareti ne zaman?

Son dakika haberi! Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söyledi. Uşakov, Ukrayna meselesinin Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde ana konulardan biri olacağı bilgisini paylaştı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söyledi.

Başkan Erdoğan ve Putin'in 13 Ekim 2022'de Astana'da yaptığı görüşmeden bir kare

Uşakov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın Putin'i Külliye'de kabul ettiği ziyaretten bir kare

Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Uşakov, "Evet, ziyaret hazırlanıyor." dedi.

Başkan Erdoğan ve Putin 29 Eylül 2021'de Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentindeki Bocharov Ruchei konutunda yaptıkları toplantıda birbirleriyle konuşuyor

UKRAYNA MASADA

Uşakov, Ukrayna meselesinin Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde ana konulardan biri olacağı bilgisini paylaştı.

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 5 Ağustos 2022'de Rus Sanatoryum'da bir araya geldi

Batı basınında Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerine hazır olduğu yönünde çıkan haberleri değerlendiren Uşakov, "Bu doğru değil. Farklı ülkelerden gelen taleplere, bu konuda hazır olduğumuza dair yanıt veriyoruz. Başından beri buna hazırdık. Bu müzakereleri durduran biz değiliz. Biz buna hazırız ama bizimle konuşacak kimse yok çünkü Ukrayna tarafı, Ruslarla müzakere etmeyi kendisi için yasakladı." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları öldürülen teröristlere selam çaktı: "Binlerce kez selam olsun"
30.01.2024Salı
AK Parti seçim beyannamesinde neler var?
30.01.2024Salı
Battal İlgezdi CHP'deki yönetim krizini itiraf etti: "İstanbul'dan mı Ankara'dan mı yönetiliyor belli değil"
30.01.2024Salı
CHP'de sistem kilitlendi! Özgür Özel, PM ve MYK, Saraçhane karşısında işlevsiz kaldı: İlgezdi'den İmamoğlu'na 'Sen kimsin' ayarı
29.01.2024Pazartesi
Gözler 30 Ocak'ta! Seçim beyannamesi tamamlandı! Öncelik 81 ilde kentsel dönüşüm
29.01.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Emekliye fark ’zam’anı! 7.500 TL kök aylık 11 bin 193 liraya çıkıyor! 03:36
Fark 'zam'anı! 7.500 TL kök aylık 11 bin 193 liraya çıkıyor!
29.01.2024Pazartesi
Zeynep Alkan annesi Canan Hoşgör’ün düğününde döktürdü! 00:39
Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi!
29.01.2024Pazartesi
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 Youtube izle 🔴 29 Ocak 2024 son bölüm tek parça izle 📺 00:36
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 29 Ocak 2024 📺
29.01.2024Pazartesi
Erman Toroğlu’ndan bomba itiraf! Çıplaklık anısıyla sosyal medyayı salladı 01:16
▶️ Erman Toroğlu’ndan bomba itiraf!
29.01.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA